★新品未使用品★カルティエ 二つ折り財布 サントス ブラック

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カルティエ二つ折り財布サントスブラックレザーです。数年前に伊勢丹新宿店にて購入しました。★新品未使用品ですが、長期保管のためか、若干革がよれてしまっていますが、大変きれいな状態です✨あくまで中古品としてご理解ある方に購入いただけたら嬉しいです♡★即購入OKです...♪*゜୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧【ブランド】Cartierカルティエ【デザイン】サントスライン【サイズ】幅:約10.5cm×高さ:約10.5cm【カラー】ボルドー【素材】本革(カーフレザー)【仕様】札入れ×2、小銭入れ×1、カード入れ×4【付属品】Cartier純正ボックス、ギャランティカード、リボン【製造国】フランス୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧★商品について革製品は天然素材のため、色ムラ、シワ、細かなキズがある場合がございます。インポート商品および個人保管のため、若干のキズ、汚れ、押し跡、シワ等がある場合がございます。ご了承の上、ご購入をお願いいたします。★ブランド正規品につき、キャンセル、返品は承っておりません。★商品の状態は必ずお写真を見てご判断くださいますようお願いいたします。★自宅保管、素人検品となります。神経質な方や細かい点が気になる方、完璧をお求めの方はご購入をご遠慮下さい。★人気海外ブランド品をお安く出品中です↓#✿Mie✿海外ブランド商品一覧#カルティエ#Cartier#マストライン#カルティエ二つ折り財布#カルティエマストライン財布#カルティエマストライン二つ折り財布#カルチェ財布#ボルドー#レディース二つ折り財布#メンズ二つ折り財布#レディースブランド財布#メンズブランド財布#カルティエ長財布#カルティエメンズ財布#カルティエサントスカラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革