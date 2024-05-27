ポケモンカード151 AR コンプリートセット

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商品詳細
ポケモンカード151のARコンプリートセットになります！AR全18種類フシギダネフシギソウヒトカゲリザードゼニガメカメールキャタピーピカチュウニドキングコダックニョロゾゴーリキーモンジャラバリヤードオムナイトカビゴンハクリューミュウツー段ボールで折れ対策、OPP袋で水濡れ対策をおこない、クロネコヤマトのネコポスで匿名配送致します！自引きしたカードですぐにスリーブに入れましたが、あくまで素人検品、保管の為完美品をお求めの方、初期傷等が気になる方は予めご遠慮願い致します！トラブルを避ける為、プレイ用でお願い致します！状態は写真の通りなのでご確認ください！写真の追加や質問はお気軽にコメント下さい！購入後のキャンセルは、すり替え、トラブル防止の為お受け出来ませんので予めご了承下さい！ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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