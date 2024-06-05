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- 【Hallstatt】 V-10 ヴァイオリン セット バイオリン 入門 初心者
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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。Hallstatt4/4バイオリンmodelNo.V-10載せられる限り写真を添付させていただきましたが、写真追加のご希望があれば教えてください。ヴァイオリンは無知の為、写真でご判断ください!よろしくお願いします。#ヴァイオリン#ハルシュタット種類...バイオリンアクセサリー・パーツ...弦レベル...初心者
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