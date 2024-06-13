【限定値下げ 】 一点物 90s supreme キャップ madein usa

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3年ほど前にロサンゼルスの古着屋にて購入致しました。数回着用後使用しなくなったので出品致します。しっかりmadeinusaの上、一点物のデザインだと思いますのでこの機会にいかがでしょうか？お気軽にコメントお待ちしております！#supreme#supremecap#シュプリーム#Stussy#Huf