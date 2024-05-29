サルヴァトーレフェラガモガンチーニメンズシボ革ベルト３８サイズブラック黒

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商品詳細
#さみはな◆ジャンル 【メンズ、レディース、ユニセックス】 【セカンドユース、古着】◆ポイント SalvatoreFerragamoのベルトです。本革レザー、ロゴ刻印入り\u0026ゴールドの2連ガンチーニ金具付き、イタリア製、38サイズの\"大きいサイズ\"です。販売証明書あります。◆カラー/色 ブラック/黒色 ゴールド/金色◆素材 レザー 等◆サイズ【cm】 ・表記 38 ・ベルト全長・ウエスト 86.5~96 ・幅 3 ※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。◆コンディション 使用感多少ありますがレザー特有のシワが少しと金属部分に傷があります。※USED品について自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。大手リサイクルショップにて購入したものです。素材...本革
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