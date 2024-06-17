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⭐️ 極美品 エルメス ドゴン ロング 長財布 グリーン エヴァーカラー 鑑定済
商品番号 B99718899034
商品名

⭐️ 極美品 エルメス ドゴン ロング 長財布 グリーン エヴァーカラー 鑑定済
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 45,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❗️送料無料❗️使用頻度が極めて低く、綺麗で状態の良いドゴンロングです！鮮やかなグリーンエヴァーカラーレザーで希少なアイテムです(o^^o)オークネットオークションで購入し、出品前にも鑑定をしている正規品になります。無いとは思いますが、万が一の場合は誠意を持って対応させていただきます。【購入先】オークネット【ブランド】エルメス【商品名】ドゴンロング【シリアル】◻︎R(2014年製)【素材】エヴァーカラー【カラー】グリーン×シルバー金具【付属品】本体●仕様●札入れ×1/小銭入れ×1/カードポケット×8/フリーポケット×1●サイズ●(約)縦10.5cm×横20.5cm×奥行き2cm●商品の状態●使用頻度が極めて低く、内側、外側共に目立った傷や汚れ無く綺麗な状態。気になる点がありましたら、お気軽にご質問下さい（＾∇＾）中古品の為、完璧をお求めの方のご購入はお控えいただきますようお願い致します。E-5843
http://narcologia.ru/goods/forthcoming857392.html
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