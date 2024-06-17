⭐️ 極美品 エルメス ドゴン ロング 長財布 グリーン エヴァーカラー 鑑定済

❗️送料無料❗️使用頻度が極めて低く、綺麗で状態の良いドゴンロングです！鮮やかなグリーンエヴァーカラーレザーで希少なアイテムです(o^^o)オークネットオークションで購入し、出品前にも鑑定をしている正規品になります。無いとは思いますが、万が一の場合は誠意を持って対応させていただきます。【購入先】オークネット【ブランド】エルメス【商品名】ドゴンロング【シリアル】◻︎R(2014年製)【素材】エヴァーカラー【カラー】グリーン×シルバー金具【付属品】本体●仕様●札入れ×1/小銭入れ×1/カードポケット×8/フリーポケット×1●サイズ●(約)縦10.5cm×横20.5cm×奥行き2cm●商品の状態●使用頻度が極めて低く、内側、外側共に目立った傷や汚れ無く綺麗な状態。気になる点がありましたら、お気軽にご質問下さい（＾∇＾）中古品の為、完璧をお求めの方のご購入はお控えいただきますようお願い致します。E-5843



⭐️ 極美品 エルメス ドゴン ロング 長財布 グリーン エヴァーカラー ...



⭐️ 極美品 エルメス ドゴン ロング 長財布 グリーン エヴァーカラー ...



⭐️ 極美品 エルメス ドゴン ロング 長財布 グリーン エヴァーカラー ...



⭐️ 極美品 エルメス ドゴン ロング 長財布 グリーン エヴァーカラー ...



⭐️ 極美品 エルメス ドゴン ロング 長財布 グリーン エヴァーカラー ...



⭐️ 極美品 エルメス ドゴン ロング 長財布 グリーン エヴァーカラー ...



⭐️ 極美品 エルメス ドゴン ロング 長財布 グリーン エヴァーカラー ...



⭐️ 極美品 エルメス ドゴン ロング 長財布 グリーン エヴァーカラー ...



公式カスタマイズ商品 エルメス♡ドゴンGM♡内ポーチ付♡長財布 ...



1点限り‼️HERMES ドゴン ロング GM オレンジ ゴールド金具 長財布-



エルメス クロコダイル 財布(レディース)の通販 100点以上 | Hermesの ...



1点限り‼️HERMES ドゴン ロング GM オレンジ ゴールド金具 長財布-



エルメス ドゴン 財布(レディース)（ピンク/桃色系）の通販 57点 ...



超歓迎 diosbras ディオブラス バイカーズウォレット長財布レザー 長 ...



正規品】HERMES 極美品✨ 『ドゴン』長財布 人気のお色 | labiela.com