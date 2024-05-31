新品未使用品 コーチ COACH Cロゴ キャップ 帽子 黒 ブラック

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アメリカ正規店購入の商品です。※正規店購入の証明のギフトレシートを同封します。#壱の型新品はこちらブラックレザーのＣモチーフがフロントに施された、ベースボールキャップです。カジュアルなスタイルやアウトドアなどどんなスタイルにも合わせやすいです。シンプルで男性でも女性でもお使いいただけます。【商品詳細】VarsityCCapバーシティシーキャップ【状態】新品未使用【カラー】Black黒ブラック【サイズ】高さ約16.5cm×つば約7cm×内周約50-58cm※実寸サイズですので多少の誤差はご了承ください。【付属品】・ギフトレシート（本物証明）・COACHショッパー・タグ即購入ＯＫです。カラー...ブラック形...ベースボール素材...コットン2678