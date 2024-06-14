【お値下げ中】ポールスミス Paul Smith マフラー カシミヤ

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商品詳細
3年程前に購入したポールスミスのカシミヤ100%紺色のマフラーです。ほとんど使用していないため目立った傷や汚れはありません。自宅マンション保管です。ペットや喫煙者はいません。あくまでも中古品であるとご理解のある方、よろしくお願いいたします！
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