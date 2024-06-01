NOS 60s アイアンクロス柄 vintageバンダナBANDANA USA製

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商品詳細
デッドストック ネイビー クロス柄つい柄多少のダメージがございます。53㎝×49㎝#bandana#bandanna#バンダナ#usa#usa製#vintage#ヴィンテージ#ビンテージ#総柄#アメリカ雑貨#60s#70s#80s
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1960’S VINTAGE USA BANDANA WAMCRAFT-2
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