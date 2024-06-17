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美品 ポロラルフローレン 英国製レザーサスペンダー ホワイトハウスコックス
商品番号 Y93662900293
商品名

美品 ポロラルフローレン 英国製レザーサスペンダー ホワイトハウスコックス
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ！寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-かなり希少なポロのヴィンテージの英国製レザーサスペンダーです。ラルフローレン氏が見出したホワイトハウスコックスが手がけたものと思われます。-良質なデザイン、凝った作りの相当良いものです。アメリカ企画としては珍しく小さめで、160cm-170cmの方に向いています。[状態]超美品です。##phot02836
http://narcologia.ru/goods/cryptographic677837.html
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