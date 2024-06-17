Stussy old cap 90´S 紺タグ キャンプ キャップ ビンテージ

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商品詳細
Stussyoldcap90'S紺タグキャンプキャップビンテージヴィンテージフロントにSU/01のロゴが刺繍で入ったポリエステルキャップサイドのビッグアイレットとバックのSTUSSYロゴのピスタグがアクセス効いてます…着用感は、ポリエステル素材のキャップですので、ナイロン素材のキャップに近いかと思います…※バックストラップでサイズ調節可能※Color…Navy系※復刻モデルではなく90sの紺タグオリジナルモデルです※全体的に綺麗かと思います写真を複数枚UPしています。状態は個人差もありますので、可能な限り写真にてご確認ください。精巧なコピー品が多数出品されていますが…こちらは間違いない正規品です。(私と同様に…正規品に強く拘る方はこちらで間違いありません)その他…ご質問があればお願いします。シュプリームジェットキャップニューエラボックスロゴモーションロゴクラシックロゴホログラムスクリプトロゴSロゴ正規品ペイズリーバンダナカモ5-Panel6-PanelデニムナイロンコーデュラナイロンコーデュロイCOMMEdesGARCONSノースフェイスTHENORTHFACEゴアテックスGORETEXWtapsダブルタップスDESCENDANTディセンダントfuckingawesomPalaceGirlsDon’tCryガールズドントクライWastedYouthウエステッドユースウェイステッドユースButterGoodsバターグッズstussyステューシーNEIGHBORHOODネイバーフッドCHALLENGERチャレンジャーバケットハット
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