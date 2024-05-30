ポケモンカード　vstar ユニバース 1box

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vstarユニバース 未開封BOXです。おもちゃ売り場で購入したのでシュリンク剥がされております。製品コード一致してますのでご安心ください。送料を安くする為パックで郵送します。【トレカ購入時のお願い】未使用でも初期傷がある可能性がございますのでご了承ください。すり替え防止の為、キャンセル返品対応出来ませんので、写真での状態確認ご理解頂いた上でのご購入よろしくお願い致します。