モンブラン アーバンスピリット　二つ折り財布

未使用品ですが、試しにカードを入れたりはしたので、新品同様の状態を求める方はご遠慮下さい。状態は写真で確認下さい。私見ですが、キズや汚れはないと思います。サイズ:11cmx10cmx2.5cmカラー···ブラック素材···本革財布形···二つ折り（小銭入れ付き）当方非喫煙者、ペット無しです。サイズ感が合わなかったために出品します。外側にもカード収納があって便利と思います。海外免税店での購入証書、箱付きの正規品です。お値引き交渉はご遠慮下さいませ。



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