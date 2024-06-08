【美品 Bee】Dior HOMME ディオール ネクタイ 結婚式 通勤 通学

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■商品情報■・アイテム：DiorHOMMEディオールオムクリスチャンディオールネクタイナロータイ結婚式成人式二次会パーティ入学式卒業式冠婚葬祭セレモニー通勤通学ビジネスメンズハイブランドブランド・色柄：黒ブラックBeeビーハチ蜂・サイズ表記：無し・素材：シルク100％・状態：美品。プレートが取れかかってますが、まだまだご使用出来るお品物です・NO：230918・大剣幅：約4cm—-↓ネクタイ多数出品中！#BUBOネクタイこの度はご覧いただき誠にありがとうございます♪・出品している商品は、送料無料・即購入OKです・商品は随時出品しております是非、お見逃しがない様にフォローして頂けると嬉しいです・フォロー割についてはプロフィールをご確認ください★発送期間★発送は補償及び匿名性が確保された方法で発送致しますご購入から1、2日以内に発送させて頂きます★注意事項等★・古着等の商品も出品しております。神経質な方はトラブル原因になりかねますのでご購入をお控え下さい・商品は大手リサイクルショップにて購入しました鑑定済みの本物の商品です・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい・他サイトにも出品している商品もあります・ご購入前にプロフィールを必ずご覧ください・ネクタイのみとなります。箱などは付きません【BUBO商品リスト】・全リスト#BUBOリスト・メンズ#BUBOメンズ