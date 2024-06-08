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- 80s PENNY CANDY ペニーキャンディ サークルプリント Tシャツ
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商品詳細
★フォロー割実施中★コメントよりお声がけ下さい^^2000〜4999200円引き5000〜10000300円引き10000〜500円引き【ブランド】PENNYCANDY【サイズ】L【肩幅】48【着丈】65【身幅】51【袖丈】肩から21【カラー】白/ホワイト【素材】コットン50%ポリエステル50%【状態】左胸付近に小さい染みあり【その他】袖シングルステッチ裾シングルステッチ【商品説明】アメリカの雑貨屋ペニーキャンディの80年代の半袖Tシャツです◎サークルプリントがとてもかわいくハイブランドとも相性が良さそうなデザインです◎コピーライト1983USA製HEF-Tボディコットンポリ素材でとても着やすいアイテムです◎左胸に小さい染みがありますので画像のご確認をお願いします◎女性にもオススメのユニセックスアイテムです◎全商品即購入オッケーです！基本早ければ当日、遅くとも翌日には発送させて頂いております◎発送は追跡機能付きのらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便での発送となります！最新の値下げ商品\u0026出品商品はこちら♪#GARDEN★古着古着屋USEDビンテージヴィンテージ一点物レトロvintageバンドTシャツアートTシャツ90s80sUSA製シングルステッチ90年代80年代
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