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GIANNI VERSACE ジアンニヴェルサーチ ネクタイ　ブランドロゴ　総柄
商品番号 K81660747711
商品名

GIANNI VERSACE ジアンニヴェルサーチ ネクタイ　ブランドロゴ　総柄
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

-------------------------GIANNIVERSACEジアンニヴェルサーチネクタイ　ブランドロゴ　総柄　-------------------------▽商品説明カラー:レッド、ブラック素材:シルク100%、日本製剣先幅:9.5cm全長:約146cmヴェルサーチのブランドロゴ総柄ネクタイです。赤と黒のかっこいい配色に光沢があることで高級感が感じられるデザインとなっています。汚れ等はなく美品です。古着のためご理解ください。
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