シャネル　ネクタイ　CCロゴ　未使用品

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ご購入•お取引前に一読頂けましたら幸いです。どれも大切にコレクションしてきた物なので大幅な値下げ交渉はお断りさせて頂きます。また過度な値下げ交渉、不躾な質問等は予告なく削除させて頂く場合が御座います。ご理解ご了承ください。受取連絡及び評価を迅速に行えない方はご購入をお控えください。発送は間に合えば当日中に、夜間など時間帯によっては翌日発送になります。他サイトにも掲載しているので時間差で売り切れてしまった場合はごめんなさい(\u003e_\u003c)————————————————————————シャネルCCロゴネクタイ未使用なので特筆すべき汚れなどはありません。色褪せ、シミ等もありません。あくまでも個人保管での未使用品であること、ご理解のほどよろしくお願いします。箱は処分してしまったので現品のみです。タグ有MADEINITALY送料込みご検討よろしくお願いします。カラー...ベージュ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）