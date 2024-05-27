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王道デザイン バーバリー ネクタイ
商品番号 C15705119273
商品名

王道デザイン バーバリー ネクタイ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリー　ネクタイスカイブルーレジメンタル柄長さ140値引き☓（即購入ください）青のストライプ柄にバーバリーロゴが散りばめられたデザインのネクタイです。シルク100%です。気に入って使っていたのでややヨレはありますが、おおむねきれいです。ポストに届くようクリックポストの追跡付きで封筒に入れて発送します。46
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