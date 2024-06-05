オーバレイ　イーグルコンチョ　ンディアンジュエリー　ホピコンチョ　シルバー925

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品番：CN-SP-781オーバレイ イーグルコンチョホピコンチョ シルバー925マテリアルスターリングシルバー925、ｋ18完全ハンドメイド オーバレイ技法（スターリングシルバー）コンチョの金具はご指定の金具をロウ付けいたします。サイズ：約32㎜重量約13.80ｇ価格25000円ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい人気ブランドゴローズ、ラリースミス/ケンキクチハーレー、ナバホホピ族ココペリ＃コンチョ＃サドル＃ボタン好きな方にレザーアンドシルバーアクト