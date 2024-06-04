♪極上♪ダンヒル ペイズリー ボタニカル 希少カラー 光沢 ネクタイ シルク

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ご覧いただきありがとうございます^^*他にも同じような商品をお探しの方↓↓↓↓↓↓#まるちゃんのスーツネクタイ⭐商品について⭐dunhillダンヒルイタリア製ダーク感のあるブラック、パープル、グリーン系のカラーで構成されたペイズリー柄がシックでかっこよく光沢感が高級感を引き立てる美しいネクタイです♪♪ワンポイントの『d』マークが付いています♪⭐状態⭐目立った傷汚れなく状態は良いかと思います♪※状態については、個人差がありますので、写真をご確認ください。USED品のため多少の汚れやダメージ等はご了承下さい。⭐素材(%)⭐シルク絹100⭐実寸サイズ(cm)⭐大剣幅:8.5全長:150素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。⭐付属品⭐なし⭐真贋について⭐私的に利用していたものや、中古ブランド買取店から譲り受けた、鑑定士による真贋検査済のお品物です。万が一正規店で正規サービスを断られた場合は誠意を持って全額返金返品対応させて頂きます。#まるちゃんのスーツネクタイ