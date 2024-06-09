

未使用品】Tony Lama ビーズウエスタンベルト ブラック 36インチ - ベルト



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トニーラマ ウエスタン レザー ベルト（ブロンコライダー ブラック ...



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トニーラマ スターコンチョ&スタッズ ウエスタン レザー ベルト ...



トニーラマ ベルト ホースヘアー&テープ（ブラウン）/Tony Lama ...



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ジャスティン ビーズベルト（ブラウン）/Justin Pueblo Spirit Belt ...

新品未使用のビーズウエスタンベルトです。バックル部はネジ止めタイプですので、お好みのバックルに付け替え可能です。○アイテムTonyLamaトニーラマ ビーズ ウエスタンベルト ブラック 黒 カービング ジャスティン○サイズ表記36インチ長さ111.5cm幅3.8cm調整幅85〜95cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態新品未使用 ○カラーブラック○素材牛革○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。