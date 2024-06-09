レア　アベイシングエイプ　手ぬぐい　新品

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商品詳細
APE×永福屋 コラボ 手ぬぐい レアインテリアに飾ってもオシャレです。ハンドメイドでクッションカバーやコースターなどなど作れます。ハンドメイドの布地に使われてもいいと思います。コレクション整理の為、出品しました。素人保管とご理解の上検討ください。すり替え防止の為、返品は受け付けません。2009年AWBAPESTORE京都限定サイズ/フリーカラー/緑縦/90cm横/35.5cmABathigApe手ぬぐいタオル
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