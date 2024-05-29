ルイヴィトン 長財布 ジッピーウォレット ヴェルティカル タイガ

ご覧頂きありがとうございます！■ブランド:LOUISVUITTON(M32837)■アイテム:長財布ラウンドファスナー■デザイン:ファスナー小銭入れ×1ポケット×2札入れ×1カード入れ×10■カラー：ネイビー系■サイズ：横約20cm×縦約10cm×マチ約2cm■素材:レザー■付属品：保存袋■購入先:高島屋(百貨店)【コンディション】正規品ですのでご安心ください！多少の使用感はありますが、目立ったダメージはなく、状態は良好です。大切に使っていただける方にお譲りしたいです。※ご購入前にプロフをご覧下さい！ハンドバッグやショルダーバッグ、財布なども出品中です！一緒に買っていただいたら値引きも出来ますので、ご検討ください！



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