美品　EMILIO PUCCI　プッチ　ブルー　ペイズリー　美しいネクタイ

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人気ブランド EMILIOPUCCI エミリオプッチのネクタイです。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★お買い得な品をたくさん出品してます↓↓↓#コーヒーキングのメンズアイテム#コーヒーキングのアイテム一覧★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ブルーベースにプッチらしい素敵なデザイン。おしゃれなネクタイだと思います。ネイビーのジャケットやスーツに白シャツであわせるのが、お勧めです。◼️剣先8cm◼️イタリア製◼️シルク100%◼️カラー ブルー◼️柄・デザイン...プリント（ロゴなど）◼️柄・デザイン...花柄◼️柄・デザイン...ペイズリー中古品、自宅保管品にご理解のうえ、ご購入をお願いいたします。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★お買い得な品をたくさん出品してます↓↓↓#コーヒーキングのメンズアイテム#コーヒーキングのアイテム一覧★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★#ネクタイおすすめ#ブランドネクタイ#ハイブランドネクタイ#EMILIOPUCCI#プッチ#プッチネクタイ#emiliopucci#ブルーネクタイ#ネクタイ水色