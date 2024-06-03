低音二胡(ニ泉胡)★本格紅木・本格錦蛇皮★古月琴坊・万其興製作★哀愁の音色

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低音二胡【重要】★低音二胡は中国で二泉胡・二泉琴と言う。■調整済み、すぐ演奏できる。【説明】◾️産地：中国無錫◾️メーカー：古月琴坊■製作者:万其興(サイン入り)(中国二胡制作第一人者・金賞受賞）■材質:紅木■皮:ミャンマー産錦蛇皮(収蔵証に明記している)◼️サイズ:標準規格。◾️本体重さ:861g【付属品】★ハードケース(リュック式・メーカーマーク付)★長弓84cm★予備弦(内弦と外弦セット)★松脂★予備駒★予備千斤糸★微調整(アジャスター)★弱音器(ミュート)★牛革滑り止め★保護カバー(メーカーマーク付)=====================【安心ポイント】一、【品質保証】★収蔵証(錦蛇皮の証明書)1、ワシントン条約保護動物輸出許可2、カードのQRコードを読み取ると、該当二胡の詳しい情報は表記される。★検品証(合格確認済み)★シリアル番号(筒に彫刻・収蔵証と一致する)二、【長期保障】★十年保証カード(販売者情報・押印付き)====================⬛️低音二胡の豆知識1:弦は普通二胡より太い。2:調弦は内弦G、外弦D3:音程は普通二胡より五度低い。4:胴体は普通二胡より大きく、長さ13.5mm、直径10.5mm