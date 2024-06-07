新品未使用 ガルニ GARNI 財布 三つ折ウォレット Wallet 19002

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新品未使用ガルニGARNI財布三つ折ウォレットInsectionThreeFoldWallet[GL19002]GARNIのインセクションシリーズの三つ折りタイプのウォレットブラック色です。ガルニ名古屋店で購入、現在入手不可の人気カラーです。未使用品なので綺麗ですが、商品の状態に極端に神経質な方のご購入はご遠慮願います。■ブランド：GARNIガルニ■品名：InsectionThreeFoldWallet■カラー：ブラック■品番：GL19002■サイズ：9.0cm×11.5cm(タテ×ヨコ)■素材：牛革、Silver925■定価￥39600【GARNIサイト商品説明】レザー表面にランダムに切り込みを入れ、重厚かつエレガントな雰囲気を表現したインセクションシリーズの三つ折りタイプのウォレットです。コンパクトながら収納力のある仕様になっています。レザーは、アキャブ(表革)リスシオ(内革)と異なる2種類の牛革を使用しています。切り込みはランダムに入っているので1点1点表情が違います。切り込み部分がめくれたような仕様になる場合がありますが、お使いになられているうちに馴染んでいきます。小銭入れ付き、カード8枚収納可能。