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KIJIMA TAKAYUKI レザー　スエードキャップ
商品番号 W32480377984
商品名

KIJIMA TAKAYUKI レザー　スエードキャップ
ブランド名 キジマタカユキ
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革形···ベースボールカラーはオリーブっぽい色目になります。レザー素材でかなり大人っぽいベースボールキャップです。自宅で着用したぐらいで外出していないので、かなり良好な状態です。ベルト調整可能なので男女問わず大丈夫です。天然素材なので、元からあたりやキズのような箇所がありますが、それがより雰囲気がでていい感じです。神経質な方はご遠慮ください。ノークレーム、ノーリターンでよろしくお願いいたします。
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