KIJIMA TAKAYUKI レザー　スエードキャップ

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素材···本革形···ベースボールカラーはオリーブっぽい色目になります。レザー素材でかなり大人っぽいベースボールキャップです。自宅で着用したぐらいで外出していないので、かなり良好な状態です。ベルト調整可能なので男女問わず大丈夫です。天然素材なので、元からあたりやキズのような箇所がありますが、それがより雰囲気がでていい感じです。神経質な方はご遠慮ください。ノークレーム、ノーリターンでよろしくお願いいたします。