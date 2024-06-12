KAMIKAZE FR2 Tシャツ　M ばぶTシャツ

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商品詳細
週末セール価格に変更しました(﹡´◡`﹡)16000円→12000円FR2とKAMIKAZERACINGのコラボTシャツです(﹡´◡`﹡)新品未使用です(*˘︶˘*).。.:*♡ 即完売商品です◡̈⃝︎⋆︎*#FR2#FR2KAMIKAZERACING#KAMIKAZERACING#ホークII#HAWKII#HONDA#バブ#ばぶ#FR2Tシャツ#KAMIKAZERACINGTシャツ#神風レーシング#バブTシャツ#ホークIITシャツ#HONDATシャツ#TバブTシャツ#CB250#CB400#CB250T#cb400T
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