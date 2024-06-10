希少✨【Supreme】 キャンプキャップ

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商品詳細
【メーカー】Supreme【モデル】キャンプキャップ【サイズ】フリー【カラー】チェック【状態】超美品【備考】購入先はSupreme代官山になります。この状態での購入は、ほぼ不可能だと思うので探されていた人は、チャンスだと思うのでご検討ください。男性の方はもちろんですが女性にも人気がある商品です。Supremeのコレクターなら欲しがる事は間違いないと思います。コレクションとして保管していたので超美品ですが、個人保管のため100%完璧ではありません。当方はタバコは吸いません。【注意】中古品のため神経質な方の入札は、お控えください。トラブル・すり替え防止のためご理解ある方のみ入札をお願いします。状態などは、写真で確認をお願い致します。
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