TORNADOMART 本革 スネーク スタッズ ウエスタン ベルト レザー 黒 ...

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商品詳細
TORNADOMARTスネークウェーブスタッズベルトです。素材···ヘビ革・本革カラー···ブラック幅…約40mm全長…約106cmウエストサイズ80〜90cm厚み…約3.5mm固定サイズの為、サイズ調整できません。ベルト表革を全体的にバフ等で削っています。長期保管（デッドストック）の為、汚れ・傷・メッキのはげ・変色等が付いている場合があります。細かい部分などは写真をご確認ください。新品未使用品ですがデッドストック品の為、気になる方は購入をお控えください。購入時の金額¥19,580
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