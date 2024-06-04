LOUIS VUITTON ルィヴィトン ダミエ ジッピーコインパース

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♩伝統的なダミエ・キャンバスで仕上げた「ジッピー・コインパース」。ルイ・ヴィトンならではのアイコニックなアイテムです。名前の由来となっているラウンドファスナーを開くと、カードや折り畳んだ紙幣、小銭をすぐに取出せます。ファスナー部に色ハゲがありますが、小銭汚れや角擦れも見当たらず、中古として良好な状態です。AACD加盟店にて真贋確認済みです。✅商品名LOUISVUITTON ルイヴィトンジッピーコインパースダミエ ブラウン✅サイズ約11x8.5x2cm✅仕様ファスナー式開閉 （ラウンドジップ）マチ付きコンパートメント×２カード入れ×４ フラットポケット×３✅付属品なし✅シリアルナンバー画像でご確認ください✅発送不織布にくるんで、簡易包装にて発送いたします。#らんど_ルイヴィトンはこちら#らんど_財布はこちら
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful738951.html
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