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LOUIS VUITTON ルィヴィトン ダミエ ジッピーコインパース
商品番号 O21169634372
商品名

LOUIS VUITTON ルィヴィトン ダミエ ジッピーコインパース
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♩伝統的なダミエ・キャンバスで仕上げた「ジッピー・コインパース」。ルイ・ヴィトンならではのアイコニックなアイテムです。名前の由来となっているラウンドファスナーを開くと、カードや折り畳んだ紙幣、小銭をすぐに取出せます。ファスナー部に色ハゲがありますが、小銭汚れや角擦れも見当たらず、中古として良好な状態です。AACD加盟店にて真贋確認済みです。✅商品名LOUISVUITTON　ルイヴィトンジッピーコインパースダミエ　ブラウン✅サイズ約11x8.5x2cm✅仕様ファスナー式開閉　（ラウンドジップ）マチ付きコンパートメント×２カード入れ×４　フラットポケット×３✅付属品なし✅シリアルナンバー画像でご確認ください✅発送不織布にくるんで、簡易包装にて発送いたします。#らんど_ルイヴィトンはこちら#らんど_財布はこちら
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