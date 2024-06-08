MARTIN MARGIELA 2008SS エイズTシャツ 霜降り灰×白 L

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ご覧いただき誠にありがとうございます。お取引等について記載がごさいますので、自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです。★商品説明★【BRAND】MAISONMARTINMARGIELAPARISメゾンマルタンマルジェラパリス【IETM】2008SSMADEINTUNISIAチュニジア製エイズTシャツAIDST霜降り灰×白Lアーカイブ【COLOR】霜降り灰×白画像参照【SIZE】L肩幅50脇下幅57着丈70.5【MATERIAL】コットン【CONDITION】15年位前のアイテムになりますので、使用感並びに画像のように薄色移り汚れがございますが、まだまだ問題なく着用して頂けます。ヴィンテージ品、保管品ですのでその点はご理解の上、ご検討ください。【MEMO】MAISONMARTINMARGIELAPARISメゾンマルタンマルジェラパリス2008SSMADEINTUNISIAチュニジア製エイズTシャツAIDST霜降り灰×白Lアーカイブです。2008SSエイズTシャツです。マルジェラ好きにコレクターズアイテムとしておすすめです。シンプルなデザインで飽きのこないデザインですのでオススメです。アーカイブ送料込み★商品は主に正規店、ヴィンテージショップ、USEDセレクトショップ購入品の正規品になります。商品は主にUESD品ですので、UESD品にご理解のある方。新品未使用品も出品いたしますが、自宅保管ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。★商品、お取引についてご質問、ご要望等ございましたらお気軽にご質問下さい。(状態等ちょっとした事でもよろしいので、ご質問いただけますと、再確認出来ますので、見落としている所など再発見出来ますので、お気軽にご質問下さい。)