【新品未使用】西野七瀬　抱き枕カバー　ピンク青

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ご覧いただきありがとうございます。こちらは、西野七瀬さんの抱き枕カバー(両面印刷)サイズ：約90cm×約45cm材質：2wayトリコットの出品となります。※抱き枕本体は付属しません。※画像1枚目、2枚目、3枚目はサンプルです。 画像2枚目、3枚目が表裏に印刷されています。 4枚目、5枚目は実商品です。あまり商品を袋から出したくないので撮影のため一度開封しましたが新品未使用品です。掲載以外の実商品画像希望の方はコメント下さい。購入後、自宅暗所に保管しておりました。初期不良などの責任は負えません。ご了承頂ければご購入ください。ご質問等ございましたらコメントお願い致します。アイドルグラビアグラドルタレント乃木坂46タペストリー品番376#まさる抱き枕カバーリスト#まさるタペストリーリスト人気グループ···乃木坂46