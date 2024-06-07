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Balenciaga Tシャツ 正規
商品番号 C30893154720
商品名

Balenciaga Tシャツ 正規
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 3,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Balenciagaの5:20ロゴTです。サイズはMサイズです。ブランド古着店で購入後、数回着用、クリーニングして保管しておりました。とても可愛いカラーリングです。よろしくお願いします。
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