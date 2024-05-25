Rick Owens リックオウエンス Tシャツ カットソー ブラック 黒

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商品詳細
リックオウエンスの20ssのTシャツです。コットン生地のシッカリとした作りです。使用回数2回ほどの美品です。着丈:81㎝身幅:58㎝肩幅41.5㎝袖丈:36㎝（自己採寸）
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit549186.html
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