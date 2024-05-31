正規品カルティエ定番ベルト‼️８２センチ〜

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商品詳細
サイズアウトの為、出品します。ベルトのみ交換されても！バックルにも小傷ありますので画像をご確認下さい。幅は３センチです。良品ですのでお値下げコメント応じかねます(*´-`)他サイトでも販売してますので突然の削除お許し下さい。メルカリBOXに梱包してすみやかに発送します。素材···本革
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