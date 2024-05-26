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Comme des Garcons VERY BLACK LEATHER
商品番号 W98361173914
商品名

Comme des Garcons VERY BLACK LEATHER
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コムデギャルソンCommedesGarconsVERYBLACKLEATHER（BLACK）を出品致します＊色：BLACK素材：本革しばらく使用していましたので細かい傷や凹凸がありますがまだまだ使用していただけます。よろしくお願いいたします＊
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