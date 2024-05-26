VANS AUTHENTIC スニーカー パープル　デッドストック

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VANS（ヴァンズ）は1966年スタートのアメリカのスニーカーブランドでシンプルなデザインとグリップのあるソールが注目されるようになり、スケーター達の間で人気となり、現在はストリートブランドとしても人気の高いブランドです。こちらはVANSの設立当初から愛されている名作「オーセンティック」モデルになります。きれいな色合いのパープル色シーン···スケートボード(スケボー)