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VANS AUTHENTIC スニーカー パープル　デッドストック
商品番号 K35946264259
商品名

VANS AUTHENTIC スニーカー パープル　デッドストック
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANS（ヴァンズ）は1966年スタートのアメリカのスニーカーブランドでシンプルなデザインとグリップのあるソールが注目されるようになり、スケーター達の間で人気となり、現在はストリートブランドとしても人気の高いブランドです。こちらはVANSの設立当初から愛されている名作「オーセンティック」モデルになります。きれいな色合いのパープル色シーン···スケートボード(スケボー)
http://narcologia.ru/goods/hesitantly406684.html
http://narcologia.ru/goods/rouge236810.html
http://narcologia.ru/goods/seamless736829.html
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DeadStock #NOS #80s #Vans #Authentic #Purple #MadeInUSA ...
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VANS,90s,MADE IN USA,OLD SKOOL,PURPLE,,USY12 1/2,DEAD STOCK!!
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