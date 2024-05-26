VANS AUTHENTIC スニーカー パープル　デッドストック

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商品詳細
VANS（ヴァンズ）は1966年スタートのアメリカのスニーカーブランドでシンプルなデザインとグリップのあるソールが注目されるようになり、スケーター達の間で人気となり、現在はストリートブランドとしても人気の高いブランドです。こちらはVANSの設立当初から愛されている名作「オーセンティック」モデルになります。きれいな色合いのパープル色シーン···スケートボード(スケボー)
http://narcologia.ru/goods/hesitantly406684.html
http://narcologia.ru/goods/rouge236810.html
http://narcologia.ru/goods/seamless736829.html
VANS(バンズ)】DEADSTOCK Authentic Dark Purple デッドストック ...
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VANS,90s,MADE IN USA,OLD SKOOL,PURPLE,,USY12 1/2,DEAD STOCK!!
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VANS バンズ ヴァンズ スニーカー エラ ERA VN0007NU448 Mitchell Camo ...
VANS バンズ ヴァンズ スニーカー オーセンティック AUTHENTIC ...
VANS,90s,MADE IN USA,OLD SKOOL,PURPLE,BLACK,CANVAS,USY11.5,DEAD STOCK!!
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