【ルイヴィトン】ダミエ　ベルト　リバーシブル　銀色バックル

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商品詳細
LOUISVUITTONのベルトです。リバーシブルで使用可能。20年近く前にルイヴィトン店舗で購入しましたがあっという間にサイズが合わなくなり、あまり使用頻度がなかったのでわりと綺麗なほうだと思いますがやはり古いものなのでスレや使用感はあります。それなりの中古としてお考えください。長さ:92センチくらい（バックル含まず）幅:3センチ弱（表記サイズ:80/32）カラー···ブラウン#ベルト#ヴィトン#ルイヴィトン#vuitton#ダミエ#ハイブランド#ビンテージ
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