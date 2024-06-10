ニューエラ キャブス CAVS ベースボールキャップ 帽子

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商品詳細
ニューエラNEWERA製9FIFTYNBAのキャブスCAVSクリーブランド・キャバリアーズ（ClevelandCavaliers）ロゴのベースボールキャップです。キャブスのレトロデザイン！前面に大きなロゴと後ろにも小さなロゴがあるのがおしゃれです！アジャスターベルトがブルーなのもアクセント！かなりレアなアイテムだと思っています。●状態：5,6年前頃購入後、室内で試着しましたが、外で被る機会はなく、コレクションとして保管していました。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。#キャバリアーズ #キャブス #ニューエラ #NEWERA #ドノバン・ミッチェル #レブロン・ジェームズ #カイリー・アービング#ケビン・ラブ
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