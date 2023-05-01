【新品】OFF-WHITE アローロゴデザイン キャップ 男女兼用【激レア】

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商品詳細
★はじめまして、数ある商品の中からこちらの商品をご覧いただきありがとうございます。最近流行りのoff-whiteアローロゴデザインキャップになります。以下、商品の詳細となりますが、気になる点等ございましたら、お気軽にコメントにてご質問ください！イタリアから買い付けた正規品となっております。最短当日発送が可能です。新品タグ付きになります。メンズアクセサリ 帽子ブランド:OFF-WHITE色:ブラック 柄の部分はダークグレー購入時期:2023年秋頭周り約58cm深さ約10cm※素人採寸のため多少誤差があるかもしれませんが、ご容赦ください。イタリア製素材構成ナイロン100%機能性素材/ブランドロゴ/ロゴデザイン/ハードバイザー/開閉サイズ調整可能/裏地あり
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