【入手困難】Dime Montreal moai tee

【商品説明】カナダモントリオール発のスケートストリートブランドdime(ダイム)のTシャツになります。モアイ像をモチーフにしたユニークでダイムらしいデザインがカッコいいです。ブルーとアッシュの絶妙なカラーリングが爽やかで良い感じです！こちらはすでに完売、販売終了しており、非常に希少度の高いアイテムです。状態:新品未使用サイズ:M(着丈72身幅54肩幅50cm)カラー:ash女性がオーバーサイズで着ても可愛いと思います。フォロワーの方のみフォロー割引で500円引きしていますので、ご希望の場合はフォローして頂ければ幸いです。それ以外のお値下げは出来かねます。ご了承くださいませ。当店は世界中のショップやバイヤーとコネクトがあるため、完売品や珍しいアイテムの在庫を保有することが出来ています。1点1点検品をし、出品していますので、品質もご安心ください。今まで普通、残念評価は一切ございません。どうぞよろしくお願い致します。#supreme#dime#palace#ftc#noah#Nikesb#vans#adidas#Gucci#xxx#ダイム袖丈···半袖柄・デザイン···ロゴ季節感···春、夏、秋



DIME CLASSIC SMALL LOGO T-SHIRT -RICE- | FLOWP ONLINE STORE



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