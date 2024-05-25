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USA メンズプリントTシャツ 50枚まとめ売り
商品番号 O83211612891
商品名

USA メンズプリントTシャツ 50枚まとめ売り
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

在庫処分メンズプリントTシャツ検品済みA品50枚セット50枚まとめ売りアメリカ古着のベールをカテゴリごとに仕分けた物です。検品済みA品クリーニング未サイズミックス(M〜3XL)大半がXL以上になります。全品プリントや刺繍が入ります。ブランドや企業、キャラクターも入ります。袖ワンポイントやブリーチ、タイダイ染、バックプリントも含みます。無地は入りません。検品済みですが古着のため着用に支障のない使用感軽い汚れやダメージはご了承頂ける方のみ購入お願いします。卸売業販向け仕入れや転売などにご活用ください。
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