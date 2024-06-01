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Supreme Tシャツ
商品番号 S78081151101
商品名

Supreme Tシャツ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SupremeとCOMMEdesGARÇONSのロゴ入りTシャツです。似たようなTシャツを先日購入した為出品します。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記Lサイズ●状態：10回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。確認したいこと等あれば、必ず購入前にしてください、
http://narcologia.ru/goods/reflector682664.html
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