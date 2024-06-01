Supreme Tシャツ

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SupremeとCOMMEdesGARÇONSのロゴ入りTシャツです。似たようなTシャツを先日購入した為出品します。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記Lサイズ●状態：10回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。確認したいこと等あれば、必ず購入前にしてください、