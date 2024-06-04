【超ビッグサイズＴシャツ】白雪姫 ディズニー 七人の小人 ビンテージ

【商品説明】ディズニー映画「白雪姫」より、七人の小人「スリーピー」のキャラクターＴシャツです。背中に大きく10版以上も使ったプリントが施された贅沢な一枚（なお文字部分は発砲プリント）ボディ着丈が長いタイプですので女性の方はワンピース的に、男性の方はフロントをタックインして今風に着こなして頂けます。ディズニー関係のＴシャツは年々高騰しており、中でもオールド物は特に値上りが顕著です。ディズニーファンやビンテージコレクターの方は是非この機会にお求めください。商品名：七人の小人（スリーピー）オーバープリントTシャツサイズ：FREESIZEカラー：ホワイト着丈 ：83㎝身幅 ：55㎝（素人採寸にて誤差はご容赦下さい）【状態】着用に問題ある箇所はございませんが、USED古着につき汚れやホツレなど見落としある場合がございます。中古品に不慣れな方、完品をお求めの方は購入の方お控え下さい。よろしくお願い致します。-------------------------------------#madeinUSA#メイドインＵＳＡ#90S#90年#白雪姫#スノーホワイト#七人のこびと#タワーオブテラー#towerofterror#スプラッシュマウンテン#ビッグサンダーマウンテン#ホーンテッドマンション#ウォルトディズニー#ディズニーワールド#ディズニーランド#ディズニーシー#ミッキーマウス#ミニーマウス#ドナルドダック#グーフィー#プルート#Dickies#ディッキーズ#RONHARMAN#ロンハーマン#jacksonmatiss#ジャクソンマティス#バンドT#ラップT#アートＴシャツ#名画Ｔシャツ#企業Ｔシャツ#ワッツアップ#ベルベルジン#オールオーバープリント#オーバープリント#スーベニアＴシャツ#スマイルＴシャツ#アニメＴシャツ#ブルースウェーバー



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