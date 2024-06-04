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⭐️マイケルコース⭐️　二つ折り財布　クーパー　MKブルー
商品番号 P62421054844
商品名

⭐️マイケルコース⭐️　二つ折り財布　クーパー　MKブルー
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■マイケルコース財布二つ折り財布(小銭入れあり)MICHAELKORSクーパーMKシグネチャーPVC36R3LCOF3UアウトレットメンズBLLFLDWCOINPKTビルフォールドウィズコインポケットカラー■PINK・外側：ブルー(グレー×ブルーマルチ)・内側：ブラックサイズ■約　(実寸サイズ)・縦：9cm・横：11cm・幅：2.5cm(最大)素材■・PVC仕様■開閉方法：二つ折り■内側：札入れ×2カード入れ×4小銭入れ×1フリーポケット×1■外側：-アメリカのアウトレットでの購入になります。
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