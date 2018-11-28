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【美品】LOUIS VUITTON タイガ サンチュール クラシック グリーン
商品番号 T12967891314
商品名

【美品】LOUIS VUITTON タイガ サンチュール クラシック グリーン
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】LOUISVUITTONヴィトンサンチュールクラシックタイガグリーン福岡の百貨店購入品鑑定済み☑サイズ90/40※若干の誤差はお許し下さい。☑状態シワやおれなどなく目立つダメージ等ございません。☑素材レザー☆80's90'sスタイルのリバイバルから、人気急上昇中。◯普段古着慣れしている方、古着好きな方の購入をおすすめ致します。◯画像は色加工せずそのままをお載しております。◯保証付きで追跡可能ならくらくメルカリ便にて、お支払い頂いてから2日以内の発送です。その他、ご不明な点等ございましたら遠慮なくコメント下さい。○その他出品中の全商品はこちら↓#KS古着
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