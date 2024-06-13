★美品★ルイヴィトン　タイガ　ポルトビエ3 名刺入れ　カードケース　折り財布

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09136700-0917⭐︎ご閲覧頂きありがとうございます⭐︎『ブランド』『ヴィンテージ』品を取り揃えております⭐︎出品中の商品はこちら⇨#collection_BB●アイテム★美品★ルイヴィトン タイガ ポルトビエ3名刺入れ カードケース●サイズ縦-10.5横幅-9.5マチ-1●カラーエピセア 深緑 ダークグリーン●型番・シリアルナンバー等MI0917●購入先大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品●付属品なし●コンディション こちらの状態は【 A 】です。【S】使用感の少ない美品【A】通常使用に伴う程度の使用感はあるが目立った大きなダメージなく良好な状態【B】大きなダメージは無いがやや使用感などある状態【BC】使用に問題はないが多めの使用感やなんらかのダメージがある状態【C】リペア・補修が必要※こちらは真贋鑑定済みの商品です。正規品で間違いありませんのでご安心してご購入下さい。※万が一偽物だった場合は返品対応致します。※即購入可※発送については3日以内を予定しておりますが、希望があれば善処いたします。※自宅保管、素人検品、素人採寸の誤差等に理解のない方、神経質な方、完璧な商品を求める方はご購入を遠慮してください。