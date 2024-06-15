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- 大場正男 ペーパースクリーン「BirthⅡ」
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商品詳細
形式...額縁入り主題...抽象シート寸法…80×110㍉額寸法………230×280㍉限定…………150大場正男(1928～2008)1978日本美術協会賞受賞1983スウェーデン国'83年度アカデミー文化賞受賞1987西ドイツ、ミュンヘン市で個展と実演1992ノルウェー国際グラフィックトリエンナーレ委員会より受賞日中国交正常化20周年記念展出品2000福岡市文化賞受賞古代、鳥、樹などをモチーフとすることが多く、音楽的ともいえるリズミカルな展開で、新鮮で美しい(いのち)の世界を謳いあげています。
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