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バーバリー、カシミヤマフラー
商品番号 N46332661333
商品名

バーバリー、カシミヤマフラー
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン素材···カシミヤバーバリーカシミヤマフラーです。数年前に並行輸入で購入しました。現在は使用していないので、出品します。メンズでもレディースでも使用可能だと思います。軽く肌触りが良く、着用すると外出が楽しみになります。昨今は円安で輸入品は購入しずらくなっていると思います。これから寒くなる前に、どうぞ。●サイズ：写真のとおり●素材：カシミヤ100%●状態：数回使用しました。クリーニング済です。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。
http://narcologia.ru/goods/seamless702629.html
http://narcologia.ru/goods/protein506534.html
http://narcologia.ru/goods/mythic941135.html
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