バーバリー、カシミヤマフラー

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カラー···ブラウン素材···カシミヤバーバリーカシミヤマフラーです。数年前に並行輸入で購入しました。現在は使用していないので、出品します。メンズでもレディースでも使用可能だと思います。軽く肌触りが良く、着用すると外出が楽しみになります。昨今は円安で輸入品は購入しずらくなっていると思います。これから寒くなる前に、どうぞ。●サイズ：写真のとおり●素材：カシミヤ100%●状態：数回使用しました。クリーニング済です。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。